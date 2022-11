Qatar 2022 | i convocati per i Mondiali | le rose delle squadre che si sfideranno per la coppa

(Di venerdì 18 novembre 2022) I protagonisti annunciati della primadel Mondo “invernale” della storia sono sicuramente Cristiano Ronaldo e Leo Messi, senza dimenticare il brasiliano Neymar e i francesi Mbappé e Karim Benzema, fresco vincitore del Pallone d’oro. Ma a far discutere sono anche gli assenti. Non ci sarà il difensore spagnolo del Valencia Josè Gaya a causa di una lesione a una caviglia subita in allenamento prima dell’amichevole contro la Giordania. Al suo posto Alejandro Balde del Barcellona. Niente mondiale neanche per Joaquin Correa, l’attaccante argentino dell’Inter è stato messo fuori gioco da un infortunio muscolare. Così come i compagni di squadra Giovanni Lo Celso – costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico dopo l’infortunio al bicipite femorale della gamba destra-, e l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez. Al loro posto Scaloni ha convocato Angel Correa ...

