Provenzano | Congresso Pd? Basta Decidiamo De Luca contro tutti Si candida segretario

(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma. Ma perché non parlano sempre così, con questa chiarezza e con questa forza? Avanti. Peppe, vicedel Pd, è vero che lei, la sua area, l’area che fa capo ad Andrea Orlando,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... di Guerini e Franceschini, di Orlando e, sulla data delle primarie (22 gennaio, 12 febbraio - no, 12 marzo o il 26) - si legge sulla Stampa - incapaci di trovare una intesa sul, ...... invece, adesso potrebbe persino slittare a dopo il. La Schlein , che oggi ha parlato a lungo sia con Andrea Orlando che con Giuseppe, aveva spiegato che le somme sarebbero ...Lo dice chiaro il vicesegretario del Pd: "Si discute di anticipare la fine del congresso, ma la vera priorità è anticipare l'inizio. E bisogna decidersi", incalza Provenzano. "Se vogliamo farla ...Il presidente dell’Emilia-Romagna è più che pronto a scendere in campo e ha già preparato la campagna per le primarie. Ma la corsa per lui non sarà facile come si profilava all’inizio, perché il grand ...