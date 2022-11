Prostitute uccise a Roma | la pista del serial killer | accoltellate due cinesi e una colombiana

... appunto, delle tre vittime di Roma: il fatto che gli appartamenti siano distanti meno di un chilometro, che tutte e tre le vittime siano statecon armi bianche e che fossero, pare,...Marta Castano, 65 anni di origine colombiana è stata trovata senza vita in un appartamento seminterrato di via Durazzo, dalla sorella, una transgender che frequentava casa sua. Delle ragazze cinesi, ...Almeno una delle tre prostitute uccise nel quartiere Prati di Roma sarebbe stata colpita durante un atto sessuale. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni dopo i rilievi effettuati ieri ...Tre donne uccise a coltellate, tre prostitute colpite forse dalla stessa mano in due appartamenti a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro. È incubo serial killer a Roma, teatro oggi di ...