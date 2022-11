Promozione | malore in campo durante l’allenamento | muore un sedicenne

(Di venerdì 18 novembre 2022) Altra tragedia che non vorremmo mai sentire. Ad Arezzo, nella squadra didell’Arno Castiglioni Laterina, è morto unper un. Il giovane ragazzo si chiamava Mouhssine Oussama e mentre si stava allenando con la sua squadra, si è improvvisamente accasciato a terra. Lo staff e i compagni, resosi conto della gravità della situazione, si sono da subito adoperati praticando le prime manovre. Il giovane, poi, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Donato di Arezzo e sembrava avesse dato segni di ripresa. Foto: Roberto Magri / Arno Castiglioni Laterina Le sue condizioni, però, sono improvvisamente peggiorate e non c’è stato nulla da fare. Le cause sono ancora ignote e le autorità giudiziarie dovranno valutare se approfondire l’accaduto. Il sindaco di Laterina, Pergine Valdarno, ha fatto le sue ...

