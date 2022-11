Probabili formazioni Austria-Italia | amichevole 2022

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ledi, matchdegli azzurri di Mancini in questa malinconica sosta mondiale. Senza impegni in Qatar, l’prepara i prossimi impegni ufficiali, a partire dalle Finals di Nations League del 2023. C’è tempo, ma il Ct vuole testare nuovi uomini in questi due test. Tanti assenti: i ‘romani’ Zaccagni, Spinazzola, Immobile oltre a chi romano lo è davvero come Pellegrini. Non solo. Alle defezioni di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri, si sono aggiunti i forfait di Bryan Cristante, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Insomma, una nuovatutta da provare. Occhi puntati anche sui volti nuovi. L’attaccante classe 2006 dell’Udinese Simone Pafundi e ai centrocampisti della Juventus Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Si rivede poi ...

Il match tra Austria ed Italia si giocherà domenica 20 novembre alle ore 20.45 all'Ernst Happel Stadion di Vienna. Il match andrà in onda in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Rai Play, piattaforma