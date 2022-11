Priolo | Urso | proseguiremo tutte le strade

Lo afferma il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo, al termine dell'incontro sull'impianto Isab Lukoil, non escludendo la nazionalizzazione con "l'intervento diretto dello Stato". ...... tavolo al Mise con azienda, sindacati, enti locali Il ministro per le Imprese e per il made in Italy, Alfonso, ha proposto, al tavolo per la raffineria Isab Lukoil di, la garanzia di ...A Priolo hanno incrociato le braccia i diecimila lavoratori ... con il sistema bancario" su ulteriori garanzie della Sace ha assicurato il ministro Alfondo Urso. Non è esclusa la nazionalizzazione con ...Si è svolto oggi a Roma un tavolo sulla vertenza Lukoil Isab di Priolo, a rischio chiusura. L’incontro si è svolto al Mise e ha coinvolto il Presidente della Regione Renato Schifani, il ministro ...