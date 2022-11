Prima pagina Gazzetta dello Sport | Inter | aria nuova

Calcio in Pillole

Anzi, è tornata praticamente la stessa del 2019,dell'arrivo del primo caso di . Si va allo ...già seria per il poco personale presente e gli accessi sempre più frequenti (se ne parla alla...Secondo le autorità nipponiche il missile ha volato a 6.000 km di altezza con una portata di 1.000 kmdi finire in mare. In prima pagina: i quotidiani in edicola oggi, 18 novembre 2022 La Gazzetta dello Sport titola così nella sua prima pagina odierna, in taglio laterale, su Sandro Tonali che ha lasciato tutti con il fiato sospeso dopo la bruttissima caduta in amichevole contro ...I buoni propositi dopo il gol con il Sassuolo sono evaporati prima di scendere in campo con il Torino, quando Abraham è tornato ad essere la brutta copia del goleador capace di chiudere la sua prima ...