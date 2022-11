Prima Fabbian | poi il capolavoro di Ambrosino | Romania ko | altra vittoria per 2-1 nel Torneo 8 Nazioni Lunedì c’è la Repubblica Ceca

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Con un gol per tempo, la Nazionale Under 20 ha conquistato la secondaconsecutiva nel. Ad Arad, la squadra guidata da Carmine Nunziata – che a maggio sarà impegnata in Indonesia nel Mondiale di categoria – ha sconfitto 2-1 la, bissando il successo sempre in trasferta (e sempre con lo stesso risultato) ottenuto a settembre in Portogallo. In una partita molto tirata e dall’elevatissimo tasso agonistico, decisive le reti di Giovanni(Reggina) e Giuseppe(Como), con i romeni che nella ripresa hanno accorciato le distanze grazie a un calcio di rigore trasformato da Ianis Stoica. “Abbiamo affrontato un avversario difficile, ma il livello internazionale è questo ed è giusto che i ragazzi si abituino – le parole di Nunziata -. E’ stata una ...