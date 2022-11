Prezzi carburanti oggi | ancora ribassi | quanto costano benzina e diesel

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Proseguono isui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, mentre il Brent scende sotto i 90 dollari per la prima volta da oltre un mese. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati del gasolio. Per IP registriamo un ribasso di due cent/litro sullae di 5 cent/litro sul gasolio. Per Q8 rispettivamente -1 e -3 cent. Per Tamoil -2 cent sul solo gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Proseguono i ribassi sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, mentre il Brent scende sotto i 90 dollari per la prima volta da oltre un mese. ...... elettricità e. La rilevazione dell'Istat sui dati dell'inflazione pone la Sicilia al top della graduatoria delle regioni per incremento deial consumo con il 14,4%. E se non ...(Adnkronos) – Proseguono i ribassi sui listini dei prezzi carburanti consigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, mentre il Brent ...Il timore maggiore è che a gennaio, se non sarà ancora prorogato lo sconto o non saranno attuate nuove misure, il prezzo del carburante salirà nuovamente a cifre esagerate. Prezzi diesel in picchiata, ...