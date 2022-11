Premio Laudomia Bonanni | l' ospite della 21° edizione Ilya Kaminsky incontra la stampa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 18 novembre 2022) L'Aquila - Oggi venerdì 18 novembre ore 11, nella Sala assemblee di Bper Banca all’Aquila, in corso Vittorio Emanuele II L’Aquila, si svolgerà l'incontro con ladel poeta internazionaled’OnoreXXIdelLetterario Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a. Undi grande riguardo, sia per la sua statura di poeta contemporaneo, sia per la testimonianza diretta sulle questioni del conflitto in Ucraina, suo paese di origine. Il contesto civile dell'Ucraina in guerra è uno dei temi principali delle sue opere poetiche. lyaè nato a Odessa, ex Unione Sovietica nel 1977, ed è arrivato negli Stati Uniti nel 1993, quando la ...