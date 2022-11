Premio Internazionale Maison des Artistes alla Sapienza

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Appuntamento oggi alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma La, con la cerimonia delMedaglia d’Orodes, promosso dall’Associazione omonima, oggi presieduta dal Eugenio Morgia e da Vittorio Barbagiovanni, presidente Onorario. Presenta la giornalista e Presidente dell’Academy of Art and image Paola Zanoni. Nell’Aula Magna, sullo sfondo del grande murale di Mario Sironi, proprio innanzirappresentazione dell’Italia, tra le arti e le scienze, prende avvio la cerimonia di premiazione di tutti coloro che, anche in questo periodo così delicato, si sono saputi distinguere per il loro contributo civile ed artistico. I premiati quest’anno sono: la Banda Musicale della Gendarmeria dello Stato ...