Pozzuoli | tre giorni da capitale della video-danza Oggi al via la IV edizione di Immagina Film Festival

(Di venerdì 18 novembre 2022) di Massimiliano Crausper una tre-di incontri, proiezioni, premi e tantissima coreografia! Da, venerdì 18, a domenica 20 a, precisamente al Parco Bognar 21, sede di ArtGarage, appassionati e curiosi potranno liberamente affacciarsi nel più appassionato centro di produzione del territorio con la quartadi “”, uno deipiù sperimentali del panorama nazionale. Un weekend ricchissimo per soddisfare le esigenze più audacisperimentazioni, proprio come la natura di ArtGarage, un centro di produzione delle arti performative contemporanee, ideatore del ...

Pozzuoli21

di Massimiliano Crauscapitale della video - danza per una- giorni di incontri, proiezioni, premi e tantissima coreografia! Da oggi, venerdì 18, a domenica 20 a, precisamente al Parco Bognar 21, sede ...Approdammo a Siracusa, dove rimanemmogiorni e di qui, costeggiando, giungemmo a Reggio' (Atti ... L'Apostolo ha toccato in nave lo Stretto di Messina, per poi fare vela verso, e da lì ... A Bangkok oggi summit Cina-Giappone, il primo da tre anni Pozzuoli capitale della video-danza per una tre-giorni di incontri, proiezioni, premi e tantissima coreografia! Da oggi, venerdì 18, a domenica 20 a Pozzuoli, precisamente al Parco Bognar 21, sede di ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cfd457fe-ffe2-7578-e773-ae242e9fad ...