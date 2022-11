‘Pokémon Scarlatto’ e ‘Pokémon Violetto’ | tutte le novità | dall’open world al Teracristal

Leggi su funweek

(Di venerdì 18 novembre 2022) Finalmente è arrivato il giorno dell’uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Gli Allenatori possono quindi esplorare la regione di Paldea, disponibile in esclusiva su console Nintendo Switch. Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto la serie principale Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo, permettendo agli Allenatori di esplorare un openin cui le città e la natura di Paldea si fondono alla perfezione. I giocatori inizieranno scegliendo un primo compagno d’avventura tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, per poi iscriversi all’Accademia Arancia in Pokémon Scarlatto o all’Accademia Uva in Pokémon Violetto. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: la regione di Paldea Ambientati a Paldea, i nuovi capitoli dell’acclamato franchise immergono il giocatore in un mondo vivo e tutto da scoprire. Divertirsi a esplorare il mondo acchiappando Pokémon e ...