Pochi gol | stenti e infortuni | gli sfortunati 18 mesi interisti di Correa

Fiorentina.it

Nel giorno delle visite mediche, il 25 agosto dello scorso anno, i tifosi dell'Inter gli avevano chiesto la seconda stella. 'Portacela, Tucu '. Due giorni dopo Correa esordiva a Verona con l'ingresso ......nasceree occasioni importanti, esattamente come previsto dallo stesso tecnico livornese un anno e mezzo fa al momento del suo secondo insediamento sulla panchina bianconera. Oggi, però, a... Viola, i dubbi su Cabral: l’investimento da 16 milioni e pochi gol Non fosse altro per la formula, che concentra un gran numero di match in pochi giorni e che, facendo leva sui numeri, fabbrica colpi destinati a far sgranare gli occhi ed allargare i contorni della ...Il numero 9 bianconero è entrato al 46’ della sfida amichevole tra Bahrein e Serbia e in pochi minuti ha cambiato volto alla sua ... a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori con il gol del 3 ...