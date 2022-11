 P!NK | ”Trustfall” è il nuovo attesissimo album dell’icona pop internazionale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il 17 febbraio escedi P!NK (RCA Records/Sony Music), ilin studio della cantautrice e icona pop! Il disco è disponibile da oggi in pre-order. P!NK,segna il ritorno della cantautrice Ufficio Stampa Parole & Dintornisegna un entusiasmante ritorno della celebre artista sulle scene discografiche dopo “Hurts 2B Human” del 2019. Il disco è stato anticipato questo mese in radio e in digitale dall’uscita del primo singolo “Never Gonna Not Dance Again”, coinvolgente branoprodotto dagli hitmakers Max Martin (vincitore di diversi Grammy Awards) e da Shellback, che è anche co-autore del brano insieme a P!nk. Il video di “Never Gonna Not Dance Again”, co-diretto da P!NK e dal duo creativo Nick ...