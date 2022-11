Pmi | rischiamo molti fallimenti Nicastro | Il governo trovi risposte

(Di venerdì 18 novembre 2022) Se Il Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, scrive che le pmi iniziano a sudare freddo per quanto riguarda il sistema delle garanzie pubbliche, significa che l’allarme c’è, al di là degli annunci di prammatica. Giusto per dare un’idea delle dimensioni del problem: fino al 2019 il meccanismo di co-garanzia valeva circa 1,5 miliardi di euro. E la dinamica era in riduzione. Poi, con la pandemia, lo Stato ha dovuto mettere mano al portafoglio e pompare liquidità. Arrivando a 10 miliardi di euro all’anno di garanzie. Segui su affaritaliani.it

