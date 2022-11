Pmi | adeguati sostegni statali o si rischia uno tsunami Nicastro | Il governo deve trovare la risposta giusta

Agenzia ANSA

... mentre si fa molta fatica ad avvicinare lea queste logiche. E nonostante si tratti di strumenti che, in linea di principio, sarebbero piùproprio dove le risorse sono minori, le ...... un nuovo progetto industriale che coinvolga ledel settore, e che non si riduca solo ad una ...informativo del Paese e ridiscutere insieme i criteri ed il livello di sicurezza piùa ... Lukoil: presidente Confindustria, mobilitazione importante - PMI "È una mobilitazione che ha delle motivazioni importanti e profonde che mai nella storia industriale di questa nostra provincia si sono verificate, quindi bisogna mettere in campo strumenti adeguati".(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Un vademecum dedicato alla locazione e alla compravendita immobiliare, per "accompagnare ed orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata ...