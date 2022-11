PISTOIA - Festival Pari e dispari | il 22 novembre il secondo appuntamento

(Di venerdì 18 novembre 2022) Organizzato in collaborazione con la libreria Lo Spazio die il sostegno di Fondazione ChiantiBanca , vede come media partner il portale Luce! , quotidiano del gruppo Editoriale Nazionale ...

... che ha scelto Napoli, dopo l'edizione del 2021 a, per il secondo appuntamento della rassegna itinerante Music Connect Italy. Napoli World è uno showcase/ meeting professionale che ...... ad aggiudicarsi il premio come miglior film all' 8/a edizione di Presente Italiano, ilche dall'11 al 17 novembre 2022 ha portato ai film più interessanti prodotte in Italia nell'...Domani sera al cinema Roma per il festival "Presente Italiano", il docufilm di Lorenzo e Filippo Gori "E tu come stai" sul caso Gkn ...Al giorno d'oggi il Pistoia Blues Festival sembra essere rinato dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid – 19, che ha comunque fatto sì che Elisa dovesse annullare il suo concerto, dando d ...