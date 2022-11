Pierfrancesco Majorino è il candidato del centrosinistra in Lombardia | ' Onorato ed emozionato'

Contro il governatore uscente Attilio Fontana , ricandidato dal centrodestra, e Letizia Moratti , sua ex vice ed ora candidata del Terzo Polo, ci sarà per il centrosinistra. L'...Lombardia , scelta fatta: saràil candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia. 'Sono onorato ed emozionato', il suo primo commento, affidato a un post social, dopo l'annuncio della sua ...Freddezza dai moderati vicini a Sala e veto di +Europa sulla coinvolgimento del M5S. Il candidato del centrosinistra in Lombardia è Pierfrancesco Majorino. Lo ha comunicato in una nota congiunta la ...I dem puntano su Majorino per la Lombardia A sorpresa, il Pd ha deciso: il candidato per le Regionali in Lombardia sarà Pierfrancesco Majorino, europarlamentare ma soprattutto ex assessore delle ...