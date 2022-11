“PiazzaPulita” | Saviano lascia tutti senza parole | lo sfogo contro Salvini e Meloni

Leggi su tvzap

(Di venerdì 18 novembre 2022) News tv. .i giovedì sera a partire dalle 21.15 su La 7 va in onda, il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli. Nella puntata andata in onda ieri sera 17 Novembre 2022 tra gli ospiti in studio anche Roberto: tra gli argomenti trattati gli insulti rivolti a Giorgiae Matteoe la delicata questione delle Ong.Leggi anche –> “”, Enrico Letta sbotta in diretta Tv: ecco cos’è successo Robertoè stato ospite della puntata di ieri, 17 Novembre 2022, di Piazza Pulita. Una volta in studio si èto andare ad un lungoGiorgiae Matteo ...