Agenzia ANSA

Quattro nuove misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri per l'omicidio di Cristian Martinelli, il 34enne aggredito il 14 ottobre alla stazione di Casale Monferrato (Alessandria) per ...... europeo dei medi a Savignano, il romagnolo Signani rivuole il titolo Nasce Cattolica Welcome: un nuovo brand e un nuovo portale di promozione turisticain hotel di Rimini, in quattro ... Pestato a morte: altri quattro arrestati nell'Alessandrino - Cronaca (ANSA) - CASALE MONFERRATO, 18 NOV - Quattro nuove misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri per l'omicidio di Cristian Martinelli, il 34enne aggredito il 14 ottobre alla stazione di Casale ...Pestato a morte per un debito e ora i suoi assassini rischiano l’ergastolo. Il pubblico ministero di Rimini Paolo Gengarelli ha fissato per il prossimo 23 gennaio il giudizio immediato davanti alla Co ...