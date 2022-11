«Pesavo 890 grammi | oggi | quasi 30 anni dopo | sono qui piena di vita»

ilGiornale.it

Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascitagrammi'. 'Sono stata in incubatrice per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale a Bolzano, perché troppo piccola, troppo ...Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascitagrammi'. 'Sono stata in incubatrice per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale a Bolzano, perché troppo piccola, troppo ... Valentina Ferragni: "Nata prematura, pesavo solo 890 grammi. Non sapevano se sarei sopravvissuta" Un post pieno di affetto, incoraggiamento, speranza. E la dimostrazione che tutto può andare bene. Il 17 novembre si celebra la giornata mondiale dei bambini prematuri. E Valentina Ferragni, la ...