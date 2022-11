PERUGIA WOMEN | 1^ GIORNATA | NESTOR-PERUGIA 0-3

(Di venerdì 18 novembre 2022), 14 novembre 2022 – Campionato che inizia subito forte per le ragazze di mister Grilli che, sul campo dellaMarsciano, vincono 3-0 conquistando così i primi tre punti della stagione. Match che si fa subito acceso con un buon ritmo di gioco e numerose occasioni non sfruttate per le biancorosse. La prima rete arriva quasi allo scadere della prima frazione di gioco con un duetto tra Annibaldi e Pierotti con quest’ultima che si ritrova sola davanti al portiere avversario e sigla la rete del vantaggio. Nella ripresa, al 9? st, è Serluca a mettere la firma del 2-0 con un ottimo colpo di testa sulla punizione della Ciferri. Poco dopo è la Piselli con un tiro da fuori area a colpire il palo mentre sulla zona sinistra è la Gwiazdowska a creare apprensione alle avversarie. Nei minuti finali la neo entrata Cappelletti sfrutta il ...

Calcio Grifo

← Olga Urbani tra le 50 Most Powerfuldi Fortune Italia Potrebbe anche interessarti Il Comune die il Post insieme per un Natale a misura di bambino... Luigi Repace , della pallavolista della squadra 3Mche milita in A2, Gaia Traballi , del portiere del, Maria Chiara Cerasa , e del grande scalatore in carrozzina, Luca Panichi . Perugia Women, successo per 3-0 alla prima di campionato (Adnkronos) - In occasione dei festeggiamenti del Centenario, 11 e 12 novembre, Baci Perugina - con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia - accende i riflettori sul suo territorio ...(UNWEB) Perugia, – Una giornata diversa quella trascorsa dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Piccione dove si è parlato di “sport e ambiente”. È stato questo infatti il tema dell’in ...