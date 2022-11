PERONI TOP10 | AL PETRARCA IL DERBY D’ITALIA; VALORUGBY IN VETTA

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma – E’ delil centosettantaquattresimo. I Campioni in carica delpiegano nella ripresa gli eterni rivali della Femi-CZ Rovigo per 23-15 e risalgono provvisoriamente al secondo posto in classifica alla pari con le Fiamme Oro che domani (ore 14.30, diretta Eleven Sports) riceveranno in uno dei tre posticipi domenicali in programma i Sitav Lyons. Partit equilibrata, con ilche nel finale riesce ad imporre maggiormente il proprio gioco e, mentre il tempo vira al rosso, sceglie di piazzare per chiudere in vantaggio a +8, togliendo ai Bersaglieri il bonus difensivo e lasciandoli temporaneamente fuori dalla zona play-off. Primato, in attesa delle sfide domenicali, per ilEmilia di Franco Properzi che al ...