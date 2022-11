Perché la carta stampata indie è ancora magnetica per i brand di moda

(Di venerdì 18 novembre 2022) Per ascoltare la nona puntata de “La teoria della”, il podcast de Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, clicca qui Laè morta, viva la! Lo raccontiamo da anni immemori, della perenne crisi dell’editoriacea, mentre nel frattempo nascono progetti di magazine indipendenti che sconfessano le nostre teorie pessimistiche. Ma cosa vuol dire oggi essere un magazine indipendente? E come questi prodotti si alimentano, e riescono a crearsi un loro campo d’azione? Si vendono? Chi li compra? Edel lusso sono sempre più interessati a lavorare con loro? Se ne parlava già nel 2018 pre-pandemico, ma dopo la grande crisi editoriale della scorsa estate – che ha portato i gruppi maggiori, tra cui Hearst e Condé Nast, a importanti ...

Uomo&Manager

Nel caso di Team for Children ciò non era possibile,presidente era la stessa indagata. Così ... Secondo la Procura la maggior parte delle spese non giustificate è stata effettuata con la...Fare musica tutti e quattro insieme è lavincente, e il contributo di Olmo diventa ...Iqos O ancora no Yeah E Dio veste camice hawaiane E dicono ti passi il bere dal tavolo in consolle Sai... Prendere appunti al lavoro: meglio su carta o al pc