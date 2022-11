Perché il Bonus cinema di Sangiuliano è come la Corazzata Kotiomkin

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il fatto che l’idea fosse di Dario Franceschini avrebbe dovuto destare qualche sospetto. Invece il ministro della Cultura Gennaroha ritenuta quella del suo predecessore una genialata. E così ha firmato un decreto, il suo primo, “per riportare le persone al” attraverso uno sconto di 3 euro, da scaricare con lo Spid, per ogni biglietto staccato in un arco di tre mesi con un prezzo massimo di 7 euro, così “il prezzo finale per lo spettatore sarà non superiore a 4 euro”, dice. Risorse stanziate: 10 milioni di euro. I, dopo il Covid, sono entrati in crisi profonda. Ma è davvero una sfida alla logica e alla matematica affrontarla così. Basta un calcolo banale: con 10 milioni di stanziamento e uno sconto di 3 euro si finanziano 3,33 milioni di biglietti. Nel 2021, annus horribilis ...