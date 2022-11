Pensioni | flat tax | contante | tutte le misure del governo Meloni Cosa succede agli stipendi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il testo della prima manovra economica deldi Giorgiaprende forma. In attesa del Consiglio dei ministri di lunedì, il complesso di interventi per il 2023 dovrebbe ammontare intorno ai 30 miliardi e tra le fonti di finanziamento, a quanto filtra, potrebbe essere presente la volountary disclosure di capitali ora all'estero. Il cuore del provvedimento sono gli aiuti in favore di famiglie e imprese per far fronte al caro bollette, ci sarà poi la criticata misura del tetto ala 5mila euro che partirà da gennaio così come lesulle: con l'anno nuovo ci sarà quota 41, cioè gli anni dei contributi. Altresaranno la tregua fiscale, la riduzione del cuneo fiscale, l'ampliamento dellatax, la revisione del reddito di cittadinanza.