Parco Sommerso della Gaiola | al via il progetto Get Obiettivo | promuovere il paesaggio dell’area occidentale

(Di venerdì 18 novembre 2022) Valorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico del settoredi Napoli attraverso siti culturali, naturalistici e stakeholders territoriali: è uno degli obiettivi delGet –Eco Tourism, avviato dall’Area marina protettae promosso dal MinisteroTransizione ecologica.Si inizia con la formazione (Get your Training) per gli operatori turistici e culturali, che prevede quattro moduli di approfondimento: “Biologia/Natura”, Archeologia/Cultura/Arte, Management/Turismo, Legislazione/Sostenibilità. Prosegue con il rilascio di una certificazione (Get your Certification) immaginata per diventare un marchio di qualità per gli stakeholder aderenti al. “Blu Get, Amico ...