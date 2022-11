Papa | “La pace è possibile | Vaticano pronto a mediare Dobbiamo essere tutti pacifisti”

(Di venerdì 18 novembre 2022) La Santa Sede resta “disponibile a fare tutto ilpere porre fine al conflitto in Ucraina” perché “la”. Ma la condizione imprescindibile è che “però bisogna chesi impegnino per smilitarizzare i cuori, a cominciare dal proprio, e poi disinnescare, disarmare la violenza”. Torna sul conflitto ucrainoFrancesco che, in un’intervista a La Stampa alla vigilia della sua visita ad Asti dove rivedrà alcuni famigliari, ribadisce la volontà deldi agire per una soluzione di risoluzione del conflitto. “Ho speranza – dice Bergoglio -. Non rassegniamoci.– aggiunge – Volere la, non solo una tregua che magari ...

