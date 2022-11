Panico al Tg1 L' inviata in Egitto si blocca e se ne va | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Scoppia il caso durante l'edizione del Tg1 in prima serata di oggi, 18 novembre. Monia Venturini,del telegiornale della rete ammiraglia della Rai a Sharm el Sheikh, dove si sta chiudendo la conferenza COP27 sui cambiamenti del clima, durante la diretta si ferma dopo pochi secondi dai telespettatori e molla il collegamento, con la conduttrice Giorgia Cardinaletti costretta a riprendere la linea in studio. Innon si sta trovando un'intesa, l'del Tg1 inizia il suo collegamento e spiega: "L'accordo non si trova, la Cop chiude domani ma in realtà sappiamo che ministri e delegati hanno rinviato tutti i loro voli di rientro a lunedì, e questo non è un bel segnale. Il nodo è quello dei risarcimenti chiesti dai Paesi poveri ai Paesi ricchi. Purtroppo...". A quel punto la Venturini si, abbassa lo ...