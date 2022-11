Palo della luce caduto | indaga la polizia municipale

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina su via Ligea, a Salerno, gli agenti, insieme ai tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo per un. È stato escluso un problema di natura corrosiva, pertanto appare evidente che la causa sia da imputare al conducente di un tir il quale, nell’effettuare una manovra, avrebbe colpito ilche si è staccato, cadendo sul manto stradale. Lasta effettuando gli opportuni accertamenti per risalire al responsabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PadovaOggi

... la parete e la rete da arrampicata, lo scivolo, la terrazza, il ponte tibetano, ilda ... Sono da leggersi in quest'ottica anche i due progetti in studioSullalbero srl: il primo è alla '...... uscita fuori strada, contro undi cemento. Una volta estratto dall'abitacolo dai vigili del ... Presenti sul luogotragedia anche gli agentiPolizia Stradale. Santa Giustina in Colle, ... Si schianta contro un palo della corrente: ventisettenne muore sul colpo Ed a proposito dell’entroterra vi è da dire che nell’anno milletrecento a far “compagnia” a quello di Palo nacque il notevole castello di Monteroni insistente sul tracciato antico della Via Aurelia.Uno schianto violento contro un palo di cemento sul ciglio della strada è costato la vita al ventottenne Leonardo Carpin, mentre stava percorrendo a bordo della sua Nissan Micra via Commerciale, la ...