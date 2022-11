Pafundi | «Grande emozione l’esordio con l’Italia Mancini? Ecco cosa mi ha detto»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il nuovo esordiente delSimoneha parlato ai canali ufficiali Azzurri: le sue sensazioni dopo il debutto contro l’Albania Le parole di Simonedopocon: DEBUTTO –“L’delè stata tanta e forte perché è un sogno che ho da quando sono piccolo – ha rivelato ai canali social della Nazionale azzurra – È stato tutto molto bello.? Non mi haniente, penso per farmi giocare tranquillo“. GIOVANILI – “Ringrazio tutto lo staff dell’U17 perché è anche merito loro se sono qua. Il primo giorno è stato un po’ strano, poi è andato tutto liscio. I ragazzi sono subito stati molto gentili per me“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un'emozione indescrivibile. Ecco come Salvatoreha descritto l'esordio di mercoledì in Nazionale del figlio Simone, il primo 2006 a ...Luisa e all'altro mio figlio Andrea (due anni piùdi ...