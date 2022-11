Ottava giornata Eurolega 2022 2023 | Bologna strapazza il Valencia

Sprint e Sport

La partita in programma al PalaAvenza, valida per l'del campionato di C Silver, sarà arbitrata da Giovanni Agorelli di Poggibonsi e Andrea Zini di Pistoia. I gialloblù allenati da ...La palla a due di Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano, match valevole per l'dell'Eurolega 2022 - 2023 , è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! I migliori portieri dell'ottava giornata Impegno in trasferta per l’Olimpia Milano nel turno settimanale di Eurolega. I Campioni d’Italia volano in Lituania per affrontare lo Zalgiris nell’ottava giornata di regular season della massima ...Di Massimo Selleri Dopo aver espugnato Milano la settimana scorsa, questa sera (ore 20.30 diretta SkySport) la Virtus torna in campo al PalaDozza dove affronterà Valecia per l’ottava giornata di… ...