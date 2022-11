Orsato arbitrera’ la gara inaugurale dei Mondiali 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nonostante gli azzurri di Mancini non siano presenti in Qatar, ci sarà comunque un pezzo d’Italia in campo con il fischietto italiano DanielecheQatar-Ecuador, ladi apertura deidi calcio in Qatar in programma domenica 20 novembrealle ore 17 all’ Al Bayt Stadium.LADEI: PERCHÉ È STATO SCELTO? Si tratta di un fischietto con grande esperienza internazionale tanto da aver diretto più partite in Europa. In Serie A ha arbitrato tutte le principali partite, tra le piu recenti Milan-Juventus e Roma-Lazio, più quattro di Champions League di questa stagione. Lo scorso anno è stato il direttore didelle due semifinali ...