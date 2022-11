Oroscopo giornaliero | 18 novembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 18 novembre 2022) La luna in Vergine si collega con Urano in Toro alle 1:23 del mattino, ispirandoci a sperimentare ed esplorare le nostre intuizioni creative, non importa quanto insolite o inaspettate possano essere! La luna si oppone a Nettuno in Pesci alle 16:12 e siamo seduti con sentimenti confusi, ma sarebbe saggio rallentare e non correre all’azione