Oroscopo di Paolo Fox di domani 19 novembre 2022 | i segni sfortunati del weekend | Luna in opposizione

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ecco cosa dicono le stelle per la giornata del 19secondo le previsioni diFox. ArieteCielo favorevole per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero crearsi dei nuovi legami. A lavoro non è il momento di stare con le mani in mano, ma dovete darvi da fare. ToroI cambiamenti vi disorientano, ma sono necessari soprattutto quando si tratta di cambiare la propria posizione in meglio. Non agite di impulso sul fronte economico-finanziario. GemelliLainpotrebbe creare qualche tensione in famiglia. Se il partner vi chiede dei chiarimenti fareste bene ad accontentarlo. CancroOggi sarete un po’ agitati, cercate di sfogarvi altrimenti potreste avere qualche fastidio psicosomatico. LeoneUn nuovo rapporto sembra stia nascendo all’orizzonte, ma agite con calma. ...

