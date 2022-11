Globalist.it

sottolinea che "non ho un ruolo nel partito, sono un deputato semplice. Il fatto che alcuni di noi siano riconosciuti come protagonisti del dibattito è la conseguenza del fatto che proviamo a ......(poco più di una cinquantina di capi) a trazione femminile - la titolare è mamma Diana- ... E com'è andata 'gente pragmatica, non servono tante parole. Mi hanno accolto, da una parte ... Orlando (Pd): “O siamo socialisti o non esistiamo, preoccupato dal silenzio sui candidati” Io oggi mi dedico a questo. Del resto discuteremo dopo». Orlando sottolinea che «non ho un ruolo nel partito, sono un deputato semplice. Il fatto che alcuni di noi siano riconosciuti come protagonisti ...Sul fronte del segretario qualche giorno fa era uscito prepotentemente il nome di Elly Schlein ... che poi spiega come la parte più a sinistra del Pd voglia Andrea Orlando come segretario. “Questa ...