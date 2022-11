Oriana contro Tavassi | “Che persona di M | è cattivo!”

(Di venerdì 18 novembre 2022)Marzoli ed Edoardohanno duramente litigato in questi giorni. Lui ha accusato la venezuelana di essere una donna superficiale e di essere alla ricerca solo di uomini con la tartaruga scolpita. “Hai scelto l’uomo facendo la conta, guardi solo chi ha gli addominali” – ha sbottato il– “Preferisco essere brutto e intelligente che come te“. Edoardoha anche rincarato la dose urlandole: “Hai capito che per essere cagata devi fidanzarti con qualcuno, altrimenti chi te se caga? O ti fidanzi o di non si parla“, lasciando senza parole. Sotto accusa non solo il rapporto con Antonino Spinalbese, ma anche l’amicizia con Antonella Fiordelisi. “Se lei c’aveva tre follower col cavolo che era amica tua! A me non mi freghi e mai mi fregherai“. Edoardo ...

L'influencer sul social Marzoli e Antonella Fiordelisi La 42enne non ha dubbi: "Questo è bullismo, bullizzare una persona, prenderla di mira" Clizia Incorvaia non può rimanere in silenzio. Le cattiverie dette ... Nelle ultime ore al GF Vip Edoardo Tavassi si è scagliato contro Oriana Marzoli, che ha accusato di aver instaurato alcuni rapporti all'interno della Casa solo per ottenere visibilità.