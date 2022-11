Ong | le mail della nave Geo Barents che sbugiardano Piantedosi Msf | “Ecco le comunicazioni della nave | il ministro in Aula ha detto il falso”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nessuna attività “in autonomia”, nessuna comunicazione “solo a operazioni avvenute” come haildell’Interno Matteonella sua informativa al Parlamento sui flussi di migranti e sull’attività delle ong nel Mediterraneo. “Di fronte al Parlamento ilhacose false“, ha dichiarato a ilfattoquotidiano.it Juan Matias Gil, capomissione di Medici Senza Frontiere, assicurando che laGeoha comunicato tutto fin dalle prime fasi di ogni singolo soccorso e che è tutto documentato. A pochi giorni di distanza da quella intervistaleai Centri di coordinamento di soccorso marittimo di Malta, ...

Il Fatto Quotidiano

E sul piatto mettee comunicazioni, che dalla sua Geo Barents, durante l'ultima missione sono state inutilmente inviate alle autorità marittime - incluso il centro di coordinamento e soccorso di ...'E' tutto documentato, tutto nelleche il comandante ha inviato', assicura il capomissione di ... spiega Alberto Mallardo , coordinatore in Italia del team di Sea Watch , altratedesca ... Ong, le mail della nave Geo Barents che sbugiardano Piantedosi. Msf: "Ecco le comunicazioni della nave,… La ong ha spiegato di essere rimasta sempre in contatto con l ... La Ocean Viking conserva tutte le e-mail inoltrate al governo italiano e maltese e sul sito della Sos Mediterranee è pubblico il ...