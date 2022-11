Omicidio prostitute a Roma | Marta Castano uccisa durante un rapporto | caccia al killer sulle chat di incontri Si cerca l' arma del delitto

A uccidere le trea Roma potrebbe essere stato uno spree killer: ecco cosa ci ha detto la criminologa Roberta ...I pm della Capitale hanno formalmente aperto due fascicoli pervolontario aggravato. L'... Anche loro, però cinesi. Ospitavano i clienti al civico 28 di via Riboty e a differenza di ...tutte prostitute. A fornire indicazioni utili potrebbero essere proprio le immagini di almeno una telecamera in una casa dove è avvenuto uno degli omicidi. Chi sono le vittime nel quartiere Prati Le ...Concas si trova già in carcere a Modena per la condanna a vent’anni conseguente all’omicidio della prostituta 24enne Arietta Mata, trovata senza vita in un tratto di binari poco fuori città. Anche in ...