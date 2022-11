Oltre 4 milioni per le scuole paritarie siciliane L’assessore Turano” | “Sostegno all’educazione”

MISE

...febbraio 45 ricercatori " 27 italiani e 18 francesi " si avvicenderanno nella stazione a...5di anni fa. "Questo inizio di stagione a Concordia è fortemente condizionato dalle temperature ...L'erogazione di Assegno Unico ha riguardatodi figli (9.176.144). Di questi il 47% concentrati al Nord (stando ai dati di settembre). Al Sud la percentuale scende al 34% ma gli ... Accordi per l'innovazione, oltre 500 milioni per le imprese Nel nostro Paese – ricorda l’azienda in una nota – si stimano in oltre 4,5 milioni le persone con diabete e di queste circa 1 su 4 è in cura con insulina, da sola o in associazione ad altri farmaci, ...Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Manchester United ha intrapreso un procedimento legale per "strappare" il contratto di Cristiano Ronaldo senza alcun risarcimento. CR7 dovrebbe ricevere ...