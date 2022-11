La Gazzetta dello Sport

Dategli un'occhiata, se non li conoscete: potrebbero sbarcare a gennaio - o in estate - nel mondo italiano. Qatar 2022 è competizione e vetrina: nessuno sfugge al giudizio del campo. E oltre ai '...... Attaccanti: 23 Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), 11 Renato Steffen (Lugano), 19 Noah(...Heinz Hermann è giocatore che vanta il maggior numero di presenze con la maglia biancorossa grazie ai... Okafor e i suoi fratelli: le 5 stelline del Mondiale che piacciono alla Serie A come testimoniano i suoi 185 centimetri. Ultimamente si parla del giocatore del Salisburgo come alternativa ad un'eventuale uscita di Leao ma i due tatticamente potrebbero anche coesistere molto bene.Obiettivo di mercato Noah Okafor, attaccante svizzero che si sta mettendo in mostra ... al gioco del tecnico Stefano Pioli il quale avrebbe addirittura già dato il suo benestare durante uno dei ...