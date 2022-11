Ocean Viking | Parigi | “Brutto gesto dell’Italia ma l’importante è che la cooperazione non si fermi”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Latra Roma esui migranti deve andare avanti. L’Eliseo continua a evocare “un” da parte del governo italiano sul caso della. È il commento del governo francese, citato da Bfmtv, ammorbidito però da un passaggio ulteriore. “è continuare lae non fermarsi qui”. Una posizione ben diversa da quella espressa dal portavoce dell’Eliseo, Olivier Veran, che aveva annunciato lo stop alla ricollocazione di 3mila migranti provenienti dall’Italia. L’Eliseo: lacon l’Italia deve continuare Le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero degli immigrati da accogliere, previsti dal meccanismo di solidarietà con l’Italia. La notizia proviene dell’entourage ...

Parigi, secondo quanto filtra dal ministero dell'Interno francese, ha deciso di rifiutare l'ingresso di ben 123 dei 234 naufraghi presenti a bordo della nave, la Ong che Macron aveva ...Il rifiuto italiano di accogliere laè stato "un brutto gesto", ma "l'importante è continuare la cooperazione". Il commento, citato da Bfmtv, viene oggi dall'Eliseo. La posizione francese appare tuttavia più ammorbidita ... Parigi nega l'ingresso a 123 migranti su 234 della Ocean Viking Altissima tensione in Francia. I migranti sbarcati dalla Ocean Viking a Tolone si sono dispersi sul territorio francese. Dei 44 migranti minorenni non accompagnati che erano sulla nave Ocean Viking… ...Il caso Ocean Viking con i suoi migranti, che aveva scatenato una crisi diplomatica tra Italia e Francia, non è ancora giunto alla conclusione. Sui 234 naufraghi sbarcati a Tolone dalla nave ...