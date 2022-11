Ocean Viking | la Francia rifiuta l’ingresso a 123 migranti su 234 L’Eliseo | “Dall’Italia brutto gesto | ma serve continuare la cooperazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Laha opposto il “rifiuto d’ingresso” a 123 dei 234sbarcati dalla nave umanitaria, approdata a Tolone lo scorso 11 novembre dopo il rifiuto dell’Italia di concedere i propri porti. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno di Parigi, specificando che i 189 adulti scesi dalla nave – che erano stati portati in una “zona d’attesa” sulla penisola di Giens – sono stati interrogati dall’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra), che ha emesso 123 pareri sfavorevoli. Era stato lo stesso ministro Gérald Darmanin, d’altra parte, a chiarire che “le persone che non hanno diritto al soggiorno e all’asilo” insarebbero state “sottoposte senza indugio a procedure di allontanamento“. Dei 44 minorenni che si trovavano a bordo, inoltre, in 26 sono ...