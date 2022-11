Ocean Viking | la Francia respinge 123 migranti L’Eliseo | “Dall’Italia brutto gesto”

- - > La nave- Ansa . L'Eliseo evoca "un brutto gesto" da parte del governo italiano sul caso dei migranti della, ma "l'importante è continuare la cooperazione e non fermarsi qui. Le ...Dopo le tensioni avute con l'Italia a causa della scelta di non far sbarcare i migranti della, arriva oggi dalla Francia la notizia del respingimento di ben 123 migranti, ossia più della metà delle persone che viaggiavano sull'ormai nota nave. Nello specifico, l'Ufficio francese ...While the Geo Barents was allowed to disembark all its migrants, the German-flagged Humanity1 is still at harbor in Catania with 35 aboard still waiting for permission, and another rescue ship, the ...Non avranno tutti un futuro in Europa i 234 naufraghi soccorsi dalla nave Ocean Viking e sbarcati in Francia, dopo il ripetuto silenzio delle autorità italiane alla richiesta di un porto. A Tolone ...