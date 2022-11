Ocean Viking | gran caos Macron | caccia metà dei migranti ma si piega all’Italia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Benvenuti in Francia. Anzi no. I galletti d’Oltralpe, dopo aver invitato l’Italia ad accettare lo sbarco dellae averci criticato in ogni modo, adesso mostrano il pugno duro. Altro che accoglienza e solidarietà: dopo averli rinchiusi per giorni in una “zona internazionale”, il governo di Emmanuelha deciso di espellere ben 123 dei 234 miti sbarcati a Tolone dalla Ong. Più della. Sempre che ci riesca davvero, visto illegale che si è venuto a creare. Divieto di ingresso in Francia I 123 miti cui è stato negato l’ingresso in Francia sono la maggior parte dei 189 adulti che sono stati interrogati dall’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi. In tempi record, la Commissione ha emesso i 123 ...