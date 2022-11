Ocean Viking | Francia | Da Italia brutto gesto | ma collaborazione prosegue | Poi nega l' ingresso a 123 migranti su 234

AGI - Agenzia Italia

AGI - Il ministero dell'Interno francese ha riferito di aver negato l'ingresso a 123 dei 234 migranti salvati dalla navesbarcati a Tolone. I 189 adulti presenti tra i 234 naufraghi sono stati interrogati dall'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi, che ha emesso '123 pareri ...I migranti dellaarrivati a Tolone NUOVA PROVOCAZIONE Corea del Nord, Seul: lanciato missile balistico intercontinentale Alla fine del suo mandato Nancy Pelosi commossa alla Camera: 'Non mi ricandiderò a ... Parigi nega l'ingresso a 123 migranti su 234 della Ocean Viking E, in una nota, definisce «un brutto gesto» quello compiuto da Roma, che ha negato l’ingresso nei porti italiani della nave Ocean Viking, che la Francia ha poi accolto a Tolone. Intanto il ministero ...«Il sogno migratorio dei giovani dall'Africa deve essere gestito da noi e dai Paesi da cui provengono, non dai trafficanti». Lo ha detto, parlando della questione migranti, il ministro dell'Interno ...