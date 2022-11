Numero Blu Servizi | 100 nuove assunzioni grazie al “Progetto HUB”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – L’azienda ha attivato una serie di “task force operative”nelle città di residenza dei collaboratori per generare opportunità di lavoro agile in aree sensibili del nostro Paese. Oltre 100 posizioni già attivate e circa altre 100 nei prossimi mesi. Milano, 18 Novembre 2022–Blu, realtà italiana attiva nell’ambito del BPO, ha varato il “HUB”, una modalità organizzativa che consiste nell’attivare “task force operative” secondo una logica di lavoro agile, nel territorio dove risiedono i collaboratori che seguirannocommesse in entrata: tale assetto -che si aggiunge a quello standard di lavoro in sede- consente di garantire massima flessibilità a favore di determinate categorie di lavoratori residenti in aree particolarmente sensibili del nostro Paese, generando in quei luoghi importanti opportunità ...