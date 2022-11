Novità importante su Lukaku | arriva la notizia in vista dei Mondiali!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 18 novembre 2022) Manca ormai pochissimo all’inizio di uno dei Mondiali più controversi di sempre. Dai morti sul lavoro, passando per locandine evitabili,ndo infine alle miriadi di infortuni causati dalla volontà di giocare d’inverno. Romelulo sa bene, come tanti altri. L’attaccante dell’Inter e del Belgio ha spinto forte per rientrare al meglio con l’Inter e prepararsi al meglio per il Mondiale. Sfortunatamente per lui, Inter e Belgio, Big Rom è incappato in una ricaduta, che lo ha tenuto fuori fino a questo momento. FOTO: Getty –-Belgio-Olanda Belgio, le condizioni diha iniziato a lavorare sul campo, ma non è ancora rientrato in gruppo. Dunque bisognerà attendere ancora un po’ per vederlo giocare. Infatti il CT Martinez ha sciolto i dubbi che riguardavano un suo ...