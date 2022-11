Nonna Rosetta di Casa Surace morta a 89 anni

Leggi su screenworld

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lapiù social non c’è più:, celebre star dei video di, èoggi 18 novembre 2022. A dare l’annuncio della scomparsa dellaè proprio il gruppo comico con un post su Facebook, nel quale lei appare con l’iconico zoccolo pronto al lancio. La signora, il cui nome completo eraRinaldi, era nata nel 1933 a San Giorgio a Cremano (Napoli), ma viveva da tempo a Sala Consilina (Salerno). Era la veradi Beppe Polito, uno dei membri die aveva raccontato che era diventata famosa con un debutto molto casuale in un video. “Serviva una donna di una certa età per un video e mio nipote fece il mio nome. Avrei dovuto fare solo un video e invece sono ...